Samp tutti gli errori di squadra e società I tifosi studiano una protesta contro il club

La piazza blucerchiata pensava di avere raggiunto e superato indenne l punto più basso della sua storia con la caduta (poi sventata) in Serie C. Invece, le quattro sconfitte di fila all'inizio di questo campionato hanno fatto ripiombare l'ambiente nell'incubo. Stasera adunata dei tifosi al Ferraris, pronta la mobilitazione generale contro la società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

