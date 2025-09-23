Samp tre giornate di squalifica a Cherubini

È stato squalificato per tre giornate il trequartista della Samp Luigi Cherubini: dopo l'espulsione durante la partita Monza-Sampdoria per un fallo sul difensore avversario Armando Izzo, la decisione dello stop per tre turni. Il fatto al 31esimo del primo tempo: secondo le motivazioni del giudice. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sampdoria, tre giornate di squalifica a Cherubini - Genova – Mazzata per il trequartista della Sampdoria Luigi Cherubini, in prestito dalla Roma, dopo l’espulsione rimediata nel primo tempo di Monza- ilsecoloxix.it scrive

Cherubini è stato squalificato per tre giornate! Ecco quali partite dovrà saltare - Luigi Cherubini, attaccante della Sampdoria, ha ricevuto una squalifica esemplare dopo il fallo di reazione di Monza: sarà indisponibile per queste partite Nel corso della partita tra la Sampdoria e i ... Come scrive sampnews24.com