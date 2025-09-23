Salvo D' Acquisto 82 anni fa il sacrificio del Vicebrigadiere Il Gen Luongo | Il suo esempio guida l' Arma

Si è svolta questa mattina la cerimonia per l'82° Anniversario del Sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, Medaglia d'Oro al Valor Militare “alla memoria”, alla presenza del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e del Prof. Alessandro D'Acquisto, fratello dell'Eroe. Il Comandante Generale, accompagnato dal Prof. D'Acquisto, ha deposto una corona d'alloro al monumento dedicato al Vicebrigadiere, in segno di omaggio al coraggio e alla memoria di tutti i caduti. La stele è stata quindi benedetta dal Cappellano Militare della Scuola Ufficiali Carabinieri, Don Domenico Vendemmiati, ricordando il gesto eroico di D'Acquisto, che offrì la propria vita per salvare ventidue ostaggi innocenti, trasformando un dramma in un atto eterno di eroismo e di amore per la Patria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

