Salvo D' Acquisto 82 anni dalla morte del vicebrigadiere che salvò ventidue innocenti
Oggi 23 settembre si è svolta la cerimonia per l’ 82° Anniversario del Sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e del prof. Alessandro D’Acquisto, fratello dell’Eroe. Il Comandante Generale, accompagnato dal prof. D’Acquisto, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato al Vicebrigadiere, in segno di omaggio al coraggio e alla memoria di tutti i caduti. La stele è stata quindi benedetta dal Cappellano Militare della Scuola Ufficiali Carabinieri, Don Domenico Vendemmiati, ricordando il gesto eroico di D’Acquisto, che offrì la propria vita per salvare ventidue ostaggi innocenti, trasformando un dramma in un atto eterno di eroismo e di amore per la Patria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Spazi più sostenibili ed efficienti. Via ai lavori al nido Salvo D’Acquisto
Ariano Irpino si inchina al sacrificio di Salvo D’Acquisto
Ariano Irpino, dedicata una targa al vice brigadiere Salvo D'Acquisto
Palidoro, la cerimonia per Salvo D'Acquisto: "La mia vita in cambio di quella dei prigionieri"
"Salvo D'Acquisto è stato senza dubbio uno dei più grandi eroi italiani. A soli 22 anni ha sacrificato la sua vita per salvare quella di un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. Il coraggio che tutti i militari hanno nel cuore.
