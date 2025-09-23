Salvini | non vedo ora Acquaroli rivinca le elezioni nelle Marche
Pesaro, 23 set. (askanews) - "Noi arriviamo qui nelle Marche con quello che abbiamo fatto mentre la sinistra arriva con vent'anni di promesse, non vedo l'ora che Acquaroli possa rivincere e la Lega avrà un ottimo risultato". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti al suo arrivo a Pesaro. Un evento elettorale a sostegno di Acquaroli. Poi ha ribadito l'urgenza di avere i nomi dei candidati in vista delle altre consultazioni amministrative in Puglia, Veneto e Campania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: salvini - vedo
Salvini: “Milano città solo per ricchi. Sala? Vedo che il Pd farà di tutto per tenersi la poltrona” – Video
Salvini: “I francesi? Li vedo un po’ troppo nervosi, parlano troppo spesso di armi…” – Video
Salvini: «I francesi li vedo nervosi, noi abbassiamo le tasse»
Vedo Salvini ripreso in fretta dal problema di salute... Aria di #PONTIDA25 Non siete mai venuti? Provate per una volta. Domani mattina saremo tutti sul pratone. Tempo ideale e zero fango. Avviso per le signore: ci sarà anche @Santi_ABASCAL - X Vai su X
Gaza Flotilla, Salvini: “Missioni umanitarie benvenute, altro paio di maniche è la caccia all’ebreo”. Il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha commentato la partenza della Gaza Sumud Flotilla: “Vedo che ci sono flotte in navigazione - facebook.com Vai su Facebook
Salvini: non vedo ora Acquaroli rivinca le elezioni nelle Marche; Salvini nelle Marche: «Acquaroli? Sarà il candidato anche della Lega» Giorgetti: «L’Europa opprime le imprese» (Video).
Salvini: non vedo ora Acquaroli rivinca le elezioni nelle Marche - "Noi arriviamo qui nelle Marche con quello che abbiamo fatto mentre la sinistra arriva con vent'anni di promesse, non vedo l'ora che Acquaroli possa rivincere e la Lega av ... Come scrive quotidiano.net
Ancona, sponda di Salvini ad Acquaroli: «Lega a doppia cifra alle urne. Ti portiamo in dote una squadra top» - ANCONA «Mi accontento che la Lega sia il secondo partito nelle Marche, ma in doppia cifra. Riporta corriereadriatico.it