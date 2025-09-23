Salvini | Chiederemo una cauzione a chi organizza le manifestazioni Forza Italia si smarca | Di difficile attuazione

Forza Italia prende le distanze dalla proposta di Matteo Salvini di far pagare una cauzione per chi organizza le manifestazioni dopo gli scontri di Milano di lunedì. Il portavoce nazionale azzurro Raffaele Nevi, parlando col Fatto, definisce la proposta “ di difficile attuazione ”. Poi argomenta i suoi dubbi: “Non neghiamo che il problema esista – continua Nevi – ma per far sì che si possa fare bisognerebbe dimostrare che i violenti sono gli organizzatori e oggettivamente non è quasi mai così. Mi sembra difficilmente applicabile”. L’ultima trovata di Salvini era stata comunicata in pompa magna lunedì sera al Tg1 dopo gli scontri alla stazione di Milano durante la manifestazione per Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Chiederemo una cauzione a chi organizza le manifestazioni”. Forza Italia si smarca: “Di difficile attuazione”

In questa notizia si parla di: salvini - chiederemo

Sciopero, Salvini: chiederemo cauzione a chi organizza cortei

«Impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni, in caso di danni pagheranno di tasca loro». Lo ha detto il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini al Tg1 dopo gli scontri nelle manifestazion - facebook.com Vai su Facebook

Salvini: “Chiederemo una cauzione a chi organizza le manifestazioni”; Sciopero, Salvini: chiederemo cauzione a chi organizza cortei; Primi arresti dopo gli scontri a Milano, Salvini chiede la cauzione per chi organizza cortei. Cosa dice la legge.

Salvini: “Chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni, in caso di danni pagheranno loro” - “Impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni, in caso di danni pagheranno di tasca loro”. Secondo blitzquotidiano.it

Salvini: “Chiederemo cauzione a chi organizza cortei”. Piantedosi: “Oggi più di 50 agenti feriti” - Home » Canali » Politica » Salvini: “Chiederemo cauzione a chi organizza cortei”. Si legge su dire.it