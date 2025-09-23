Arezzo, 23 settembre 2025 – L’Amministrazione Comunale di Monte San Savino è lieta di invitare la cittadinanza e il pubblico degli appassionati d’arte e letteratura al Finissage della mostra dedicata a Salvatore Fiume, che si terrà domenica 28 settembre alle 17 all’Auditorium di Palazzo Galletti. L’iniziativa, dal titolo “Salvatore Fiume e Salvatore Quasimodo, dalla Sicilia alla conquista del mondo”, propone una riflessione sul dialogo ideale tra due protagonisti del Novecento italiano: il pittore Salvatore Fiume e il poeta Salvatore Quasimodo. Pur con linguaggi differenti, entrambi hanno incarnato la tensione verso una modernità capace di coniugare radici mediterranee e apertura internazionale, trasformando la Sicilia da luogo d’origine a orizzonte universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

