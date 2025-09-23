Salute dentale | i cibi amici del sorriso e quelli da evitare

La salute dei denti non dipende solo da quanto tempo si passa a spazzolarli o dalle visite dentistiche, ma anche dal ruolo che gli alimenti hanno nella dieta di tutti i giorni. Infatti, esistono cibi che aiutano a rinforzare lo smalto e a sfiammare le gengive, ma aiutano anche a ridurre l’erosione e la formazione di carie. D’altra parte, esistono anche alimenti che consumati con una certa frequenza possono danneggiare il sorriso, facendo apparire denti più opachi e meno lucidi. In questo articolo si esploreranno le scelte alimentari per mantenere in buona salute i denti e preservare un sorriso più bello a lungo. 🔗 Leggi su Dilei.it

