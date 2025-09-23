Salto con gli sci Andrea Campregher diventa cinese! L’ex atleta italiano ingaggiato dagli asiatici come tecnico
In primavera, il movimento italiano di salto con gli sci ha precocemente perduto Andrea Campregher, spinto al ritiro dalla mancanza di ritorno economico. Il veneto trapiantato in Trentino, mai arruolato da un gruppo sportivo e privo di qualsiasi sponsor, ha preferito chiudere la propria attività agonistica a neppure 24 anni, rendendosi conto di come essa non fosse più sostenibile finanziariamente. Un autentico peccato per tre ragioni. Innanzitutto gli atleti azzurri eleggibili per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si contano sulle dita di una mano (monca). Dunque, perderne anche uno solo rappresenta un danno. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: salto - andrea
Andrea Dallavalle, chi è l’azzurro d’argento nel salto triplo
Mondiali di atletica, Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo
Mondiali di atletica 2025, Andrea Dallavalle argento nel salto triplo: all'ultimo salto Pichardo si prende l'oro
Il piacentino Andrea Dallavalle conquista uno storico argento nel salto triplo ai Mondiali di Atletica in scena a Tokio - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Dallavalle, chi è l'argento del salto triplo di Tokyo: la famiglia di atleti, gli infortuni e il piede di stacco cambiato nel 2020 - X Vai su X
Andrea Campregher lascia, a soli 23 anni, il salto con gli sci: 'Grazie a me stesso per quello che ho raggiunto'; Salto con gli sci, il grido d’allarme di Andrea Campregher: “Se non trovo uno sponsor, smetto”; Salto con gli sci – Si ritira Andrea Campregher: l’azzurro chiude la sua carriera a 23 anni.
Salto con gli sci: kraft vince a ruka, a punti campregher e Bresadola - Inizio di Coppa del Mondo di salto con gli sci all'insegna di Stefan Kraft che, dopo il successo all'esordio, si è ripetuto nella seconda gara andata in scena a Ruka (Finlandia). Riporta sportmediaset.mediaset.it