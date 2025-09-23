Salto con gli sci Andrea Campregher diventa cinese! L’ex atleta italiano ingaggiato dagli asiatici come tecnico

In primavera, il movimento italiano di salto con gli sci ha precocemente perduto Andrea Campregher, spinto al ritiro dalla mancanza di ritorno economico. Il veneto trapiantato in Trentino, mai arruolato da un gruppo sportivo e privo di qualsiasi sponsor, ha preferito chiudere la propria attività agonistica a neppure 24 anni, rendendosi conto di come essa non fosse più sostenibile finanziariamente. Un autentico peccato per tre ragioni. Innanzitutto gli atleti azzurri eleggibili per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si contano sulle dita di una mano (monca). Dunque, perderne anche uno solo rappresenta un danno. 🔗 Leggi su Oasport.it

