Salta sicuro l’Atalanta: Bremer fa piangere la Juve La difesa di Tudor traballa"> Igor Tudor sarà tutt’altro che entusiasta. La sua difesa è estremamente precaria e le condizioni di Bremer non fanno ben sperare. L’Atalanta si prepara a una sfida delicata. Sabato 27 ci sarà la Vecchia Signora da affrontate. Ma il tecnico Tudor deve fare i conti con un possibile forfait pesante. Bremer, centrale della Juventus, potrebbe saltare l’incontro per infortunio e la sua assenza cambierebbe le carte in tavola per entrambe le squadre. La difesa di Tudor traballa, e l’assenza di Bremer potrebbe dare all’Atalanta qualche respiro in più, e questo per sottolineare criticità del reparto arretrato juventino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

