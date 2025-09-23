Salone Nautico nel segno più per acquisti e affluenza Confindustria chiede di più a Genova | Lo speciale

Oggi ultimo giorno del Salone. Appello del presidente Piero Formenti a Bucci e Salis: “Dateci un aeroporto migliore e il Terzo Valico”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Salone Nautico nel segno più per acquisti e affluenza. Confindustria chiede di più a Genova | Lo speciale

In questa notizia si parla di: salone - nautico

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

Lancia protagonista al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025 con “La Sfida del Tempo” Al Theatre Eberhard & Co., il pubblico del Salone ha assistito a un incontro intenso e ricco di significato: un viaggio tra passione, tecnica e memoria sportiva, c - facebook.com Vai su Facebook

Questa mattina al Salone Nautico di Genova insieme al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Un momento di dialogo e confronto su un tema strategico per il futuro del nostro Paese, quello della Blue Economy. Venezia e Genova, Veneto e Liguria, A - X Vai su X

Salone Nautico a Genova: assegnati i premi per l’innovazione e il design nel settore - La giuria della sesta edizione del Design Innovation Award, il premio internazionale promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale in corso nel capoluogo ligure, ha scelto tra ... Come scrive corriere.it

Si salpa! A Genova è il giorno del Salone nautico - Alle 11 l'inaugurazione dell'edizione numero 65 con l’omaggio di Nave Schergat. Lo riporta rainews.it