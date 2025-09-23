Salish Matter 15 anni è l' influencer americana diventata imprenditrice beauty con il suo brand apripista alla Teen skincare la nuova occasione di business nel mondo cosmetico
I beauty brand investono sempre di più nei prodotti pensati per la pelle degli adolescenti, tra campagne social, influencer teenager e linee cosmetiche su misura. Un fenomeno che sta già cambiando le regole del beauty: cosa sapere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: salish - matter
Salish Matter - facebook.com Vai su Facebook
Salish Matter, 15 anni, è l'influencer americana diventata imprenditrice beauty con il suo brand apripista alla Teen skincare, la nuova occasione di business nel mondo cosmetico.
Salish Matter, 15 anni, è l'influencer americana diventata imprenditrice beauty con il suo brand apripista alla Teen skincare, la nuova occasione di business nel mondo cosmetico - I beauty brand investono sempre di più nei prodotti pensati per la pelle degli adolescenti, tra campagne social, influencer teenager e linee cosmetiche su misura. Come scrive vanityfair.it