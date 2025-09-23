SalisBudapest | Pe difende le ideologie

11.57 L'Ungheria, che aveva chiesto la revoca dell'immunità europarlamentare a Ilaria Salis per poterla processare a Budapest, ha commentato la decisione della Commissione giuridica dell'Europarlamento: "Proteggendo Salis,il Parlamento europeo non difende la giustizia, ma i suoi alleati ideologici". Salis "era venuta per colpire, Antifa è una organizzazione terroristica". "L'Ungheria viola lo stato di diritto". Così i legali di Salis. "Nessuna condizione per un processo giusto a Budapest Corretta interpretazione su immunità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it