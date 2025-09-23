Salis sì all' immunità per un solo voto L' ira di Budapest | È una pericolosa criminale deve stare in carcere | Lei | Incredula e felice

A Bruxelles la la Commissione respinge la richiesta dell'Ungheria per un voto: finisce 13 a 12, decisivo il Ppe . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Salis, sì all'immunità per un solo voto. L'ira di Budapest: «È una pericolosa criminale, deve stare in carcere» | Lei: «Incredula e felice»

La voce di Ilaria Salis arriva al telefono da Bruxelles, dove oggi il Parlamento europeo vota sulla revoca della sua immunità. «La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e gi

Santa immunità Ilaria Salis e la malafede di destra e sinistra sull'autorizzazione a procedere Di @carmelopalma https://linkiesta.it/2025/09/ilaria-salis-immunita-parlamento-europeo-ungheria/… via @Linkiesta

Commissione dell' Eurocamera sì all' immunità per Salis Il padre | molto felici speriamo in voto di ottobre; Ilaria Salis sì all' immunità | la Commissione ha votato contro la revoca Decisivi due voti del Ppe Salvini | Vergogna chi sbaglia non paga; Ilaria Salis sì all' immunità | la Commissione ha votato contro la revoca Cosa succede ora.

