Salis | Processatemi in Italia in Ungheria la sentenza è già scritta

AGI - "Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio Paese. In Italia. Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana ". Lo dice Ilaria Salis, in un colloquio con "Il Corriere della Sera". "La mia intenzione - rileva l'eurodeputata eletta nelle liste di Avs - non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso. In Ungheria questo non è evidentemente possibile. 🔗 Leggi su Agi.it

