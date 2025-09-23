Salis prima conferma all' immunità | Ho fiducia nella plenaria mi difenderà da Orbán Cosa succede ora

Lastampa.it | 23 set 2025

Respinta dalla Commissione affari giuridici del Parlamento europeo la richiesta del governo di Budapest di revocare l’immunità dell’eurodeputata. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. 🔗 Leggi su Lastampa.it

Salis, prima conferma all'immunità: "Ho fiducia nella plenaria, mi difenderà da Orbán". Cosa succede ora

Il Parlamento Ue conferma l' immunità per Ilaria Salis; La commissione del Parlamento Ue conferma l' immunità per Ilaria Salis.

salis prima conferma immunit224Ilaria Salis, il primo verdetto sull'immunità: voti contati e poche speranze, cosa succede oggi. Lei: «Processatemi in Italia» - Per Ilaria Salis arriva oggi (23 settembre) il voto della commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte ... Come scrive msn.com

