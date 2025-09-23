Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria Decisivi i due voti del Ppe 

Xml2.corriere.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo si è espressa sulla richiesta di revoca dell'immunità nei confronti di Ilaria Salis su richiesta del governo ungherese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

salis immunit224 confermata la commissione respinge la richiesta dell ungheria decisivi i due voti del ppe160

© Xml2.corriere.it - Salis, immunità confermata: la Commissione respinge la richiesta dell'Ungheria. Decisivi i due voti del Ppe 

In questa notizia si parla di: salis - immunit

salis immunit224 confermata commissioneIlaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... fanpage.it scrive

salis immunit224 confermata commissioneSalis, immunità confermata: fondamentali due voti del Ppe nella Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo - La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo si è espressa sulla richiesta di revoca dell'immunità nei confronti di Ilaria Salis su richiesta del governo ungherese ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Salis Immunit224 Confermata Commissione