Salis e l' immunità confermata | Incredula e felice Il problema è Orbán e anche a destra hanno capito | No alla richiesta per un voto

Xml2.corriere.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'eurodeputata salvata per un voto: «In molti hanno capito che il problema è l'Ungheria, non il mio processo. E ribadisco che sono pronta a farmi giudicare in Italia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

salis e l immunit224 confermata incredula e felice il problema 232 orb225n e anche a destra hanno capito 160no alla richiesta per un voto

© Xml2.corriere.it - Salis e l'immunità confermata: «Incredula e felice. Il problema è Orbán e anche a destra hanno capito» | No alla richiesta per un voto

In questa notizia si parla di: salis - immunit

Salis e l' immunità confermata | Incredula e felice Anche a destra hanno capito | No alla richiesta di Orban per un solo voto.

salis immunit224 confermata incredulaIlaria Salis e l'immunità confermata: «Incredula e felice. Anche colleghi di destra hanno capito il valore di questo voto, contro Orbán» - L'eurodeputata salvata per un voto: «In molti hanno capito che il problema è l'Ungheria, non il mio processo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salis Immunit224 Confermata Incredula