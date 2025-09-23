Per Ilaria Salis è il giorno della verità. Oggi ci sarà il voto della Commissione affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità. È importante precisare che il voto odierno non sarà quello definitivo: la decisione finale spetta all'Aula. Un passaggio, questo, che dovrebbe avvenire nella prima settimana di ottobre. Di solito, però, la plenaria conferma il parere della Commissione. La revoca dell'immunità significa doversi sottoporsi al processo in Ungheria. Eventualità che la Salis teme. E per questo prova a giocare una ultima disperata carta. L'esponente di Avs, in un colloquio telefonico con Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, lancia un appello al governo italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salis e l'appello disperato alla Meloni: "Sì al processo ma in Italia"