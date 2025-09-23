Salis e l' appello disperato alla Meloni | Sì al processo ma in Italia

Per Ilaria Salis è il giorno della verità. Oggi ci sarà il voto della Commissione affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità.  È importante precisare che il voto odierno non sarà quello definitivo: la decisione finale spetta all'Aula. Un passaggio, questo, che dovrebbe avvenire nella prima settimana di ottobre. Di solito, però, la plenaria conferma il parere della Commissione. La revoca dell'immunità significa doversi sottoporsi al processo in Ungheria. Eventualità che la Salis teme. E per questo prova a giocare una ultima disperata carta.  L'esponente di Avs, in un colloquio telefonico con Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, lancia un appello al governo italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

salis appello disperato meloniIlaria Salis ora si appella a Giorgia Meloni: "Sì al processo ma in Italia" - Oggi ci sarà il voto della Commissione affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità. Scrive iltempo.it

Ilaria Salis: "Processatemi in Italia. Il governo Meloni prenda l'iniziativa con Orban, può farlo" - Questa mattina la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo si esprimerà sulla richiesta del governo ungherese di revoca dell’immunità nei confronti dell’eurodeputata Ilaria Salis, eletta co ... Segnala affaritaliani.it

