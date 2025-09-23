Salis commissione Europarlamento respinge revoca dell’immunità

Respinta, a voto segreto, la richiesta dell'Ungheria di togliere l'immunità all'eurodeputata italiana eletta nelle liste Avs Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Salis, commissione Europarlamento respinge revoca dell’immunità

Immunità Salis, sfida di voti in commissione Juri

Al Parlamento europeo si decide il destino di Ilaria Salis, atteso il voto in Commissione sull’immunità: cos’è il fumus persecuzionis

Ilaria Salis, sì all'immunità: la Commissione ha votato contro la revoca. Cosa succede ora

Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo.

Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA

Sì all'immunità da europarlamentare per Ilaria Salis, la commissione del Parlamento Europeo respinge la revoca; Ilaria Salis, commissione Ue respinge revoca immunità; Ilaria Salis, immunità confermata: la Commissione respinge la richiesta dell'Ungheria per un voto. Lei: «Difendermi è sottrarmi da persecuzione politica di Orbán».

Sì all’immunità per Ilaria Salis, il voto della commissione del parlamento Ue - La commissione Juri si è opposta, con 13 voti contro 12, alla richiesta di revoca dell’immunità presentata dall’Ungheria. Secondo editorialedomani.it

Ilaria Salis è salva: la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità - La Commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha votato contro la richiesta dell'Ungheria con 13 voti a favore e 12 contrari. Da ilfattoquotidiano.it