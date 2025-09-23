Saline Joniche la Guardia di finanza commemora il valoroso brigadiere Laganà
Saline Joniche, paese di origine di Pietro Laganà, è stato sede della cerimonia di commemorazione dedicata al brigadiere della Guardia di finanza, insignito della Croce di Guerra al Valor Militare alla memoria, in quanto membro dell’equipaggio della nave dragamine “R.D. 36” della Guardia di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: saline - joniche
"Ruote e Motori": a Saline Joniche torna il raduno che accende la passione
Martedì 23 e mercoledì 24 Settembre a Saline Joniche (RC). Complimenti agli organizzatori, per l'impegno e per l'iniziativa. - facebook.com Vai su Facebook
Saline Joniche, «Oasi ferita, più della metà in fumo» https://quotidianodelsud.it/calabria/reggio-calabria/cronache/territorio-e-ambiente/2025/09/01/saline-joniche-oasi-ferita-piu-della-meta-in-fumo… - X Vai su X
Saline Joniche, la Guardia di finanza commemora il valoroso brigadiere Laganà; Eroe eterno della Guardia di finanza: Saline Joniche rende omaggio al brigadiere Laganà; Saline Joniche rende omaggio al brigadiere Pietro Laganà nel giorno di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza.
Saline Joniche ricorda il sacrificio del Brigadiere della Guardia di Finanza Pietro Laganà - Il Brigadiere perse la vita il 20 gennaio 1943 nel tentativo di salvare diversi militari durante la “battaglia dei convogli" al largo delle coste libiche ... reggiotv.it scrive
Saline Joniche ricorda l’eroico Brigadiere Pietro Laganà - Si è svolta oggi a Saline Joniche la cerimonia in ricordo del Brigadiere della Guardia di Finanza Pietro Laganà, insignito della Croce di Guerra al Valor Militare alla memoria. Scrive cn24tv.it