Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la vittoria nel derby contro il Giugliano, stamattina è ripreso l’allenamento della Salernitana: in preparazione, c’è il match contro l’ Audace Cerignola, previsto per domani alle 18.30 all’ Arechi, che si preannuncia stracolmo. I pugliesi, invece, hanno rimediato uno 0-0 casalingo nel derby pugliese contro il Foggia. “ Il gruppo lavora bene, in modo encomiabile, e sono contento di come stanno andando le cose “: parole di Giuseppe Raffaele, che domani pomeriggio incrocerà il suo recente passato: l’ Audace Cerignola è stata la vera sorpresa del girone C l’anno scorso, giungendo alle fasi finali dei playoff per approdare in B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Salernitana, parla Raffaele: "Guai ad abbassare la guardia: continueremo su questa scia"