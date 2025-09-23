Salernitana parla Raffaele | Guai ad abbassare la guardia | continueremo su questa scia
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la vittoria nel derby contro il Giugliano, stamattina è ripreso l’allenamento della Salernitana: in preparazione, c’è il match contro l’ Audace Cerignola, previsto per domani alle 18.30 all’ Arechi, che si preannuncia stracolmo. I pugliesi, invece, hanno rimediato uno 0-0 casalingo nel derby pugliese contro il Foggia. “ Il gruppo lavora bene, in modo encomiabile, e sono contento di come stanno andando le cose “: parole di Giuseppe Raffaele, che domani pomeriggio incrocerà il suo recente passato: l’ Audace Cerignola è stata la vera sorpresa del girone C l’anno scorso, giungendo alle fasi finali dei playoff per approdare in B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: salernitana - parla
Salernitana, parla Faggiano: "Partiamo compatti, per Liguori garantisco io"
Salernitana, parla il ds Faggiano: "La C è durissima, abbiamo ingaggiato prima uomini e poi atleti"
Salernitana a caccia del primato solitario, parla Raffaele: "Sarà un altro esame importante"
salernonotizie.it. . Salernitana, Capomaggio: aria positiva nello spogliatoio, lottiamo per riportare la Salernitana dove meritaIn attesa della prossima sfida contro il Sorrento, parla Capomaggio, uno dei volti nuovi della Salernitana. Le sue parole trasmettono ent - facebook.com Vai su Facebook
Salernitana, contro l'Atalanta U23 basta un guizzo di Ferraris: granata in vetta a punteggio pieno; La carica dei 30mila e l'attesa di Marino: Avanti Salernitana, non possiamo sbagliare; Crisi granata, la voce dei tifosi: La Salernitana ha perso contro i propri scarti.
Salernitana-Cerignola, Raffaele: «Fondamentale dosare le energie» - Domani pomeriggio la Salernitana tornerà nuovamente in campo, questa volta per la sfida casalinga contro l'Audace Cerignola:«Ci ... msn.com scrive
Salernitana-Sorrento, parla Raffaele: "Comincia il tour de force, noi siamo pronti" - L'allenatore ha osservato i nuovi arrivati e promette: "Vogliamo fare una gara importante" ... Lo riporta msn.com