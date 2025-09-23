Salernitana parla Raffaele | Guai ad abbassare la guardia | continueremo su questa scia

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la vittoria nel derby contro il Giugliano, stamattina è ripreso l’allenamento della Salernitana: in preparazione, c’è il match contro l’ Audace Cerignola, previsto per domani alle 18.30 all’ Arechi, che si preannuncia stracolmo. I pugliesi, invece, hanno rimediato uno 0-0 casalingo nel derby pugliese contro il Foggia. “ Il gruppo lavora bene, in modo encomiabile, e sono contento di come stanno andando le cose “: parole di Giuseppe Raffaele, che domani pomeriggio incrocerà il suo recente passato: l’ Audace Cerignola è stata la vera sorpresa del girone C l’anno scorso, giungendo alle fasi finali dei playoff per approdare in B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

salernitana parla raffaele guai ad abbassare la guardia continueremo su questa scia

© Anteprima24.it - Salernitana, parla Raffaele: “Guai ad abbassare la guardia: continueremo su questa scia”

In questa notizia si parla di: salernitana - parla

Salernitana, parla Faggiano: "Partiamo compatti, per Liguori garantisco io"

Salernitana, parla il ds Faggiano: "La C è durissima, abbiamo ingaggiato prima uomini e poi atleti"

Salernitana a caccia del primato solitario, parla Raffaele: "Sarà un altro esame importante"

Salernitana, contro l'Atalanta U23 basta un guizzo di Ferraris: granata in vetta a punteggio pieno; La carica dei 30mila e l'attesa di Marino: Avanti Salernitana, non possiamo sbagliare; Crisi granata, la voce dei tifosi: La Salernitana ha perso contro i propri scarti.

salernitana parla raffaele guaiSalernitana-Cerignola, Raffaele: «Fondamentale dosare le energie» - Domani pomeriggio la Salernitana tornerà nuovamente in campo, questa volta per la sfida casalinga contro l'Audace Cerignola:«Ci ... msn.com scrive

salernitana parla raffaele guaiSalernitana-Sorrento, parla Raffaele: "Comincia il tour de force, noi siamo pronti" - L'allenatore ha osservato i nuovi arrivati e promette: "Vogliamo fare una gara importante" ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salernitana Parla Raffaele Guai