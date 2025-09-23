Salario minimo | via libera Senato a legge delega con 78 sì

Lapresse.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il Senato dà il via libera al ddl n. 957, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Il provvedimento ha avuto l’ok definitivo con 78 sì e 52 no. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

