Il colpo di spugna della maggioranza sul salario minimo è definitivo. Il Senato ha infatti approvato la delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, che è diventata legge. Si tratta del provvedimento inizialmente proposto dalle opposizioni come legge immediatamente applicativa che prevedeva l’introduzione di una paga oraria minima di 9 euro e snaturato dalla maggioranza che l’ha trasformato in una delega secondo cui dovranno essere “assicurati ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi”, senza fissare livelli minimi sotto i quali non si può scendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salario minimo, ok del Senato alla delega. Che non prevede alcun minimo orario. Opposizioni: “Legge truffa, fumo negli occhi dei lavoratori”

