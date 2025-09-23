Salario minimo è legge | via libera del Senato alla delega al Governo

 Il Senato dà il via libera al ddl n. 957, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Il provvedimento ha avuto l’ok definitivo con 78 sì e 52 no. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

