Il Senato dà il via libera al ddl n. 957, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Il provvedimento ha avuto l’ok definitivo con 78 sì e 52 no. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salario minimo è legge: via libera del Senato alla delega al Governo