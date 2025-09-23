Sala Pasolini prima edizione per il teatro immersivo | ecco gli appuntamenti

Tempo di lettura: 2 minuti Un teatro che non si limita a mostrare, ma che invita a vivere la scena immersiva. Nasce proprio da questa idea la nuova rassegna “ Coniugare  il Teatro”  alla sua prima idea edizione, ideata e promossa dal Teatro pubblico Campano in esclusiva per il teatro Pasolini di Salerno. Cinque appuntamenti, dal 9 ottobre all’11 dicembre che propongono modalità innovative di fruizione invitando il pubblico a farsi parte integrante dello spettacolo. Lo spazio scenico diventa un allestimento dinamico con tavolini o soluzioni Ilimmersive che dai grandi ai piccoli promettono di non solo conquistare il pubblico ma di renderlo protagonista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

