Sal Da Vinci | Rossetto e caffè mi ha cambiato la vita ma non è che oggi giro in Rolls

«Un giorno trovo un messaggio su Instagram di Sabrina Ferilli: mi scrive che impazzisce per Rossetto e caffè e vorrebbe cantarla con me. Pensavo fosse un fake, invece alla fine l’abbiamo cantata insieme». È l’incipit dell’intervista di Sandra Cesarale del Corriere della Sera a Sal da Vinci Sua moglie si è ingelosita? «Macché. Dalle nostre parti si dice: chi si guarda il suo non fa male a nessuno. Paola è intelligente, insieme ne abbiamo passate tante. La mente ti spiega cos’è la vita ma è con il cuore che vale la pena di viverla». Stefano De Martino faceva ascoltare Rossetto e caffè in tv, quando apriva i pacchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

