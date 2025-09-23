Sakamoto Days | mentre la storia originale si appresta alla fine la serie debutterà con un film live-action

Alcune storie, quando giungono alle ultime battute, decidono di reinventarsi altrove: è il caso di Sakamoto Days, che, nel momento in cui il manga affronta i suoi scontri finali, trova un inaspettato futuro al cinema. Mentre il manga Sakamoto Days si avvicina al suo arco conclusivo, Shueisha annuncia un film live-action previsto per la Golden Week 2026. Tra l'entusiasmo del creatore Yuto Suzuki e il successo dell'anime, il franchise si prepara a una nuova trasformazione. Sakamoto Days: il salto live-action di Shonen Jump Il 2025 per Weekly Shonen Jump è stato un anno di grandi addii: dieci serie concluse, altre lanciate verso i propri archi finali, e tra queste anche Sakamoto Days. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

