Sai cosa alimenta la paura del parto? Incontro gratuito su iscrizione

Sai cosa alimenta la paura del parto? (domanda rivolta a entrambi i genitori). Iniziamo a parlarne martedì 2392025 alle ore 20.00 on-line: incontro gratuito su iscrizione, compila il modulo cliccando qui: https:forms.glepNcFMHqjsaxWeqk28. A seguire incontri in presenza da ottobre 2025 (con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sai cosa alimenta la paura del parto? Incontro gratuito su iscrizione il 23 settembre 2025; Giorgia: «Pippo Baudo mi faceva paura. La scomparsa di Alex Baroni? Non credo di esserne mai uscita, Emanuel Lo mi ha rimesso in piedi»; Non si può morire di paura, vietiamo i botti una volta e per tutte (petizione).

