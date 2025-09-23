Sagra delle castagne a Soriano nel Cimino

La Sagra delle Castagne, evento in programma ogni anno, in autunno, a Soriano nel Cimino (Viterbo), festeggia la sua cinquantottesima edizione dal 3 al 19 ottobre.Vari anche gli appuntamenti in anteprima, nel fine settimana del 26 e 27 settembre. La manifestazione è organizzata dall'Ente Sagra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

