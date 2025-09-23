Sagra delle castagne a Soriano nel Cimino il tradizionale palio e le rievocazioni storiche

A Soriano nel Cimino è in programma la 58esima edizione della Sagra delle castagne dal 3 al 19 ottobre e con vari appuntamenti in anteprima nel fine settimana del 26 e 27 settembre.Una sagra, quella di Soriano, che va oltre l'aspetto gastronomico. La festa è infatti inserita all'interno della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it