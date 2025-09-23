Sagra della Mega a San Colombano con distribuzione di pannocchie e festa con l' Orchestra Caravel
Domenica 28 settembre torna a San Colombano Certenoli la Sagra della Mega, con menù tradizionale a base di mais. Nel pomeriggio festa con l'Orchestra Caravel per il 43° compleanno della band, in compagnia di ospiti speciali a sorpresa e torta per tutti.Apertura degli stand gastronomici alle ore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - mega
Sagra della Mega a San Colombano con distribuzione di pannocchie e festa con l'Orchestra Caravel; Sagra della Mega 2025 a San Colombano Certenoli con distribuzione di pannocchie; Auguri di buon compleanno all’Orchestra Caravel.
Sagra della Mega 2025 a San Colombano Certenoli con distribuzione di pannocchie - Domenica 28 settembre 2025 appuntamento con la Sagra della Mega a San Colombano Certenoli, al Circolo Acli in via Norero 27. Da mentelocale.it
San Colombano, 5 giorni di festa. Torna la Sagra della Scottona - Da stasera a domenica la manifestazione curata dalla. Scrive msn.com