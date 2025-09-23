Sacerdote rinviato a giudizio per molestie sessuali | il processo partirà a dicembre

Un sacerdote residente nel territorio del Cassinate è stato rinviato a giudizio con l’accusa di molestie sessuali ai danni di una donna. A disporre il processo è stato il GUP del tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, accogliendo la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Carmen Fusco, al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

