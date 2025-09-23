Sacchi si interroga | Riuscirà il Milan di Modric e Rabiot a tenere testa al Napoli?
Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri, guidati da Luka Modric e Adrien Rabiot, nel suo editoriale odierno per 'La Gazzetta dello Sport'. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: sacchi - interroga
In prima serata su Rete4, Fuori dal Coro scuote Trieste ? Il reportage di Giordano racconta degrado, migranti, droga a fiumi e paura: sacchi a pelo e coperte persino a pochi metri dall’ingresso della scuola - facebook.com Vai su Facebook
Sacchi, danneggiata dal nubifragio la casa di Milano Marittima: "Mai visto un disastro del genere" - C'è anche Arrigo Sacchi tra chi ha subito danni gravi dal maltempo che ha colpito Milano Marittima. Lo riporta gazzetta.it