Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri, guidati da Luka Modric e Adrien Rabiot, nel suo editoriale odierno per 'La Gazzetta dello Sport'. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sacchi si interroga: “Riuscirà il Milan di Modric e Rabiot a tenere testa al Napoli?”