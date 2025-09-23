Sacchi | Napoli allungo di forza Dalla sfida in casa del Milan capiremo tante cose

L'ex ct: "La squadra di Conte è la più europea in Serie A, ma Rabiot e Modric ci diranno se sarà anche da bis scudetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sacchi: "Napoli, allungo di forza. Dalla sfida in casa del Milan capiremo tante cose"

Sacchi: Napoli, allungo di forza. Dalla sfida in casa del Milan capiremo tante cose; Nulla è perduto, nel 1990 il Napoli rimontò il Milan di Sacchi.

Sacchi: "Napoli, il messaggio di Conte è arrivato. Roma? Versione incompleta dell'Atalanta" - L'ex tecnico Arrigo Sacchi, intervenuto come ormai di consueto sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria del Napoli all'esordio in campionato contro il Sassuolo: ... Riporta tuttomercatoweb.com

Napoli, ritorna il test Champions, Sacchi: "È la squadra più europea d'Italia" - "Considero il Napoli la squadra più europea che ci sia in Italia": così l'ex allenatore di Milan, Parma e della Nazionale. Secondo tuttomercatoweb.com