Sacchi inserisce anche la Juve come anti-Napoli ma ammette | Nessuna inseguitrice mi ha completamente convinto A Verona passo indietro dovuto a…

Sacchi, ex allenatore, si è espresso così a proposito della Juve dopo il pareggio sul campo del Verona. Queste le sue dichiarazioni. Un passo indietro, un campanello d’allarme da non sottovalutare. L’analisi del “Profeta di Fusignano”, Arrigo Sacchi, sulla Juventus è lucida e senza sconti. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il leggendario ex tecnico ha inserito i bianconeri nel gruppo delle pretendenti allo Scudetto, ma ha sottolineato come il pareggio di Verona rappresenti un piccolo, ma significativo, stop nel loro percorso di crescita. “Juve solida, ma a Verona un passo indietro”. Secondo l’ex CT della Nazionale, la lotta al vertice sarà una questione tra le “solite note”: « Juventus, Milan, Roma e Inter ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sacchi inserisce anche la Juve come anti-Napoli ma ammette: «Nessuna inseguitrice mi ha completamente convinto. A Verona passo indietro dovuto a…»

