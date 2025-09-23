Sacchi di sabbia e sigilli Hong Kong si prepara al tifone Ragasa
Milano, 23 set. (askanews) - Gli operai installano sacchi di sabbia e barriere anti-inondazione in una zona residenziale di Hong Kong, mentre le finestre vengono sigillate con nastro adesivo per contro eventuali schegge di vetro in attesa del super tifone Ragasa. Le autorità di Hong Kong hanno lanciato l'allarme per una "grave minaccia" paragonabile ad alcune delle tempeste più distruttive della storia recente della città. All'aeroporto internazionale di Hong Kong centinaia di voli sono stati cancellati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
’7 contro Tebe’ ai giorni nostri. I Sacchi di Sabbia rivisitano la tragedia classica di Eschilo
Maltempo a Milano, esonda il Seveso: sacchi di sabbia davanti a porte e cancelli
, , ! | I Sacchi di Sabbia Una commedia scritta dal famosissimo autore de , un “sabba aziendale”, un inno dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, una feroce allegoria del panorama sociale attuale ? - facebook.com Vai su Facebook
? 16/9 – Raffiche vento e maltempo: nostra squadra (6 volontari, 3 mezzi) al lavoro per alberi caduti e, su attivazione SOR, a Chiopris-Viscone per allagamenti. Distribuiti sacchi di sabbia e supporto ai VVF per la viabilità #AlTuoFianco #CiSiamoSempre #So - X Vai su X
Falconara, sacchi di sabbia davanti alle case. Resta l’allerta, ma per oggi è gialla - Il peggio sembra passato, ma a Castelferretti resta alta l’attenzione. Lo riporta corriereadriatico.it
Sacchi di Sabbia’ sa unire tradizione e innovazione sul palco" - È quello che fa la compagnia ’Sacchi di Sabbia’, nata a Pisa nel 1995. Come scrive ilrestodelcarlino.it