Sacchi Choc | Ha lasciato il calcio a causa della depressione

Arrigo Sacchi ha lasciato il calcio a causa della depressione, il racconto il live lascia tutti senza parole e riapre una storia che accomuna molti allenatori. A TvPlay è intervenuto Pietro Carmignani, storico ex secondo del tecnico di Fusignano pronto a rivelare alcuni aspetti molto delicati. Sacci Choc: "Ha lasciato il calcio a causa della depressione" (ANSA) TvPlay.it "Sacchi ha lasciato il calcio per colpa della depressione? Sì è vero, lui lavorava dando tutto al calcio. Viveva intensamente davvero. Lui era qualcosa di assurdo, su 24 ore forse ne dormiva 3. All'Atletico Madrid ogni volta che andavo a trovarlo a casa sua, che abitava a 4km da me, stava sempre sul divano a vedere partite.

