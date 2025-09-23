Sabato la premiazione di 309 donatori di sangue piacentini | Grazie a loro tante vite salvate
Sabato 27 settembre, presso il salone parrocchiale di San Giuseppe Operaio, si terrà la Giornata del Donatore 2025, l’appuntamento annuale promosso da Avis Comunale Piacenza per celebrare i propri soci e ringraziare tutti coloro che, con il loro gesto, contribuiscono ogni giorno a salvare vite.Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
