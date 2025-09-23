Sabato 27 settembre la Reggia di Caserta svela al pubblico la Sala dell’Appartamento della Regina
Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 27 settembre la Reggia di Caserta “svela” al pubblico la Seconda Anticamera dell’Appartamento della Regina. La Sala del Palazzo reale viene inaugurata a conclusione dei lavori di demolizione del solaio, costruito intorno alla metà del 1900, che ne riduceva l’altezza per la creazione di un piano sovrastante. L’intervento rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza e consolidamento degli ambienti precedentemente assegnati alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e all’Aeronautica militare e ridestinati al Museo dal Piano Commissariale del 2014. È la prima operazione di questo genere realizzata dall’Istituto del MiC. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Comunicato Stampa 23.09.25 - Sabato 27 settembre la Reggia di Caserta svela al pubblico la Sala dell'Appartamento della Regina; GEP 2025, il 27 e 28 settembre le Giornate Europee del Patrimonio; La Reggia di Venaria presenta Fernard Léger dal 27 settembre.
GEP 2025, il 27 e 28 settembre alla Reggia di Caserta - Due giorni dedicati alle architetture con visite speciali inedite ai cantieri, la presentazione degli atti del convegno ‘Il Cantiere dei cantieri’ Riceviamo e pubblichiamo. Da expartibus.it
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio - "Architetture: l'arte di costruire": questo è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio (Gep) in programma sabato 27 e domenica 28 settembre alla Reggia di Caserta. Riporta ansa.it