Sabatini non le manda a dire dopo Verona Juve | Bianconeri in campo praticamente senza quei due calciatori I nomi nel mirino

Sabatini commenta il momento della Juventus: il pari di Veronaè figlio del nervosismo e della serata no dei due uomini più attesi. Una Juventus scarica, nervosa e, soprattutto, orfana delle giocate dei suoi uomini migliori. Questa è la lucida analisi del giornalista Sandro Sabatini, che, intervenuto a Sportmediaset, ha fatto il punto sul momento della squadra di Igor Tudor dopo il deludente pareggio in casa del Verona. Secondo Sabatini, il passo falso dei bianconeri è figlio di un mix di cause, ma la principale è l’assenza ingiustificata delle due stelle più attese. Sabatini Juve: la dipendenza dai big e l’enigma Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini non le manda a dire dopo Verona Juve: «Bianconeri in campo praticamente senza quei due calciatori». I nomi nel mirino

In questa notizia si parla di: sabatini - manda

Lo Spazzacrisi Salerno cerca cassiera e scaffalista. Se sei interessato manda il curriculum all' indirizzo [email protected] - facebook.com Vai su Facebook

Sabatini non le manda a dire all'Inter! Dall'errore clamoroso di Marotta alla critica a Lautaro; Sabatini: “Clamoroso rigore negato all’Inter. Peggio Dazn che non manda audio Var, perché?”; Dal valore di Inzaghi alla pazienza per Chivu: l'analisi di Biasin dopo l'uscita di scena dell'Inter al Mondiale per Club 2025.

Walter Sabatini: “Dopo 20 anni arriva il messaggio di un giocatore: Pensavo di potermi fidare di lei” - Walter Sabatini a 69 anni è attualmente senza squadra dopo l'addio alla Salernitana dello scorso giugno, è un po' acciaccato, ma si propone ancora a chiunque abbia bisogno di un uomo che vive per il ... Segnala fanpage.it

Walter Sabatini: «Mi sento in colpa per la morte di Mihajlovic, perché lui sì e io no? Quel messaggio di un calciatore dopo 20 anni mi ha fatto male» - Ha scoperto e portato in Italia tantissimi giocatori: «Chi è quello più forte? Si legge su corriere.it