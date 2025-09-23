Ryder Cup 2025 | il percorso e le 18 buche del Bethpage Black Course di Farmingdale Warning! Storia e difficoltà
All’ingresso del Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, c’è un cartello che da decenni ha fatto la storia del golf. Recita: “WARNING! The Black Course Is An Extremely Difficult Course Which We Recommend Only For Highly Skilled Golfers”. Traduzione: il Black Course (percorso nero) è un percorso estremamente difficile che raccomandiamo soltanto ai golfisti più qualificati”. Già solo questo fa capire una parte delle ragioni per cui si tratta di uno dei luoghi più affascinanti e ambiti della disciplina. Ed è quasi incredibile che ospiti soltanto adesso la sua prima Ryder Cup. Disegnato da Joseph H. 🔗 Leggi su Oasport.it
