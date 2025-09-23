Ryder Cup 2025 dal 26 settembre la sfida Usa-Europa | programma squadre e dove vederla

E’ tutto pronto per la sfida Usa-Europa alla Ryder Cup 2025, il prestigioso appuntamento del golf in programma da giovedì 26 a sabato 28 settembre al Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale (New York). Dall’Italia agli Stati Uniti, da Roma a New York, dal Marco Simone Golf & Country Club al Bethpage State Park Golf Course. Due anni dopo l’euro-trionfo nella Città Eterna, è sempre Ryder Cup. Sarà la 45esima edizione della sfida tra il Team Europe e il Team Usa. La compagine continentale, guidata ancora da Luke Donald, difenderà il titolo e proverà a conquistare un successo che, oltreoceano, manca dal 2012 (Medinah, Illinois). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ryder Cup 2025, dal 26 settembre la sfida Usa-Europa: programma, squadre e dove vederla

