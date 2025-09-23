Ryder Cup 2025 | conto alla rovescia per la sfida Stati Uniti-Europa a New York

Dal 26 al 28 settembre il Bethpage State Park ospiterà la 45ª edizione del torneo. L’Europa difende il titolo conquistato a Roma nel 2023, gli Usa cercano il riscatto È iniziata ufficialmente la settimana della Ryder Cup. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre il Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale sarà il teatro della 45ª edizione della sfida più attesa del golf mondiale: Stati Uniti contro Europa. Due anni dopo il trionfo del Team Europe al Marco Simone Golf & Country Club di Roma (16,5 a 11,5 il punteggio), il trofeo torna in palio oltreoceano, dove i campioni in carica guidati da Luke Donald proveranno a difendere il titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

