Ryder Cup 2025 | conto alla rovescia per la sfida Stati Uniti-Europa a New York

Dal 26 al 28 settembre il Bethpage State Park ospiterà la 45ª edizione del torneo. L’Europa difende il titolo conquistato a Roma nel 2023, gli Usa cercano il riscatto È iniziata ufficialmente la settimana della Ryder Cup. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre il Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale sarà il teatro della 45ª edizione della sfida più attesa del golf mondiale: Stati Uniti contro Europa. Due anni dopo il trionfo del Team Europe al Marco Simone Golf & Country Club di Roma (16,5 a 11,5 il punteggio), il trofeo torna in palio oltreoceano, dove i campioni in carica guidati da Luke Donald proveranno a difendere il titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: ryder - conto

La @therydercup è alle porte e il conto alla rovescia è iniziato. Dal 26 al 28 settembre il golf mondiale farà tappa negli Stati Uniti, a New York, per un’edizione che promette spettacolo, emozioni e rivalità storiche. Scopri tutto sull’evento più atteso dell’anno : da - facebook.com Vai su Facebook

Ryder Cup 2025: Team Precedenti capitani in Europa alla Luke Donald Facs Challenge per battere la squadra degli Stati Uniti a terra a Bethpage Black | Notizie di golf; Laver Cup 2025: San Francisco ospita l’ottava edizione del torneo esibizione, l’Europa punta al bis; Chris Gotterup, da uno dei tanti a uno da Ryder Cup.

Ryder Cup 2025: il percorso e le 18 buche del Bethpage Black Course di Farmingdale. Warning! Storia e difficoltà - All'ingresso del Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, c'è un cartello che da decenni ha fatto la storia del golf. Come scrive oasport.it

Calendario Ryder Cup 2025: orari giornalieri, dove vederla in tv e streaming - Sarà lo Stato di New York, con il Bethpage Black Course di Farmingdale, uno dei campi più celebri ... Si legge su oasport.it