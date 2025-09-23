Ryanair presenta l' operativo invernale in Calabria | 8 nuove rotte ma nessuna a Reggio

23 set 2025

Ryanair rafforza la presenza in Calabria e annuncia 8 nuove rotte al via a fine ottobre per l'operativo invernale. Gli aumenti di collegamenti non riguardano i soli aeroporti di Crotone (con per Dusseldorf) e soprattutto Lamezia, che guadagna 7 ulteriori rotte tra Italia ed estero. A Crotone ne. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

