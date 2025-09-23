Ryanair presenta l' operativo invernale in Calabria | 8 nuove rotte ma nessuna a Reggio
Ryanair rafforza la presenza in Calabria e annuncia 8 nuove rotte al via a fine ottobre per l'operativo invernale. Gli aumenti di collegamenti non riguardano i soli aeroporti di Crotone (con per Dusseldorf) e soprattutto Lamezia, che guadagna 7 ulteriori rotte tra Italia ed estero. A Crotone ne. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: ryanair - presenta
Ryanair presenta l'operativo invernale in Calabria: 8 nuove rotte, ma nessuna a Reggio
Ryanair presenta l'operativo invernale in Calabria: 8 nuove rotte, ma nessuna a Reggio https://ift.tt/bf5onZH https://ift.tt/GXKdYIF - X Vai su X
Ryanair ha annunciato il suo programma invernale, il più grande di sempre in Calabria con 4 aeromobili basati e 35 rotte, incluse 8 nuove rotte da Lamezia e Crotone. - facebook.com Vai su Facebook
Ryanair presenta l'operativo invernale in Calabria: 8 nuove rotte, ma nessuna a Reggio; Aerei, Ryanair annuncia operativo invernale, da Lamezia diciannove rotte; RYANAIR ANNUNCIA L’OPERATIVO INVERNALE ‘25 PER GENOVA.
Aerei, Ryanair annuncia operativo invernale, da Lamezia diciannove rotte - Sette nuove per/da Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Breslavia ... Segnala catanzaroinforma.it
Ryanair annuncia l’operativo invernale più grande di sempre in Calabria - Ryanair informa: "Ryanair ha annunciato il suo operativo invernale più grande di sempre in Calabria, rafforzando ulteriormente il suo importante investimento nella Regione. Da md80.it