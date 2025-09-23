Ryan Routh l' attentatore di Trump dopo la condanna prova a togliersi la vita in aula con una penna

Ryan Routh, l'uomo che ha tentato di assassinare Donald Trump nel suo golf club in Florida un anno fa, ha tentato di pugnalarsi al collo con una penna dopo essere stato condannato per tutte le accuse. Lo riporta la Cnn. E' stato fermato in tempo dalle autorità. Donald Trump ha accolto con soddisfazione la condanna di Routh, a Miami: «Sono molto grato alla giustizia e per il modo in cui la vicenda.

In questa notizia si parla di: ryan - routh

