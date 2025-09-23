Rutte | Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio condanniamo azione russa in Estonia – Il video
(Agenzia Vista) Aia, 23 settembre 2025 “A seguito dell'incontro, gli alleati hanno rilasciato una forte dichiarazione di solidarietà e determinazione. Hanno condannato le azioni sconsiderate della Russia, che rappresentano un rischio crescente, un errore di calcolo e mettono in pericolo vite umane. Gli alleati hanno ribadito che il nostro impegno comune per la difesa collettiva è incrollabile.” Così il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: rutte - difenderemo
Droni russi in Polonia, Rutte: Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato - facebook.com Vai su Facebook
#Nato, parla il segretario #Rutte: difenderemo ogni centimetro del territorio, Polonia non è un caso isolato - X Vai su X
Rutte: Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio, condanniamo azione russa in Estonia SOTT; Rutte: 'Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato'; Droni russi in Polonia, Rutte: Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato.
Rutte: Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio, condanniamo azione russa in Estonia - “A seguito dell'incontro, gli alleati hanno rilasciato una forte dichiarazione di solidarietà e determinazione. Secondo ilgiornale.it
La Nato pronta a difendersi a ogni costo dalle minacce russe. Parola di Rutte - A seguito delle ultime violazioni dello spazio aereo lungo il fianco orientale dell’Europa, in particolare vicino ai confini con la Russia, l’allerta tra i Paesi membri della Nato è aumentata, con i v ... Da formiche.net