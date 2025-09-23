Russell a podio a Baku in una gara che stava per non correre | C'era Bottas pronto a salire in macchina
George Russell conquista il secondo posto al Gran Premio dell'Azerbaijan nonostante un forte malessere che aveva messo in dubbio la sua partecipazione. Toto Wolff svela che il britannico aveva pensato al ritiro e che Valtteri Bottas era pronto a sostituirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
F1, George Russell: “Contento per il podio. Il duello con Leclerc? Un po’ troppo al limite…”
Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, doppietta McLaren: Russell 3° toglie il podio a Leclerc in crisi di gomme
GP di Baku: Verstappen al pit-stop, ma rimane primo su Russell e Sainz, Antonelli punta al podio, Ferrari lontane
