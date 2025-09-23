Milano, 23 settembre 2025 – Dopo aver incantato il Giappone, ‘RuriDragon’ si prepara a far innamorare anche i lettori italiani. Questo nuovo manga, scritto e disegnato dall’esordiente Masaoki Shindo, con protagonista una ragazza per metà drago alle prese con le sfide dell’adolescenza, sta per arrivare nel catalogo Star Comics e, per l’occasione, sarà presentato a Milano durante un evento aperto al pubblico. Il successo. RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump, è scritta e disegnata dall’esordiente Masaoki Shindo. Non solo è amatissimo in Giappone, dove si è aggiudicato il secondo posto ai Next Manga Awards 2024 nella categoria web manga, ma si è rapidamente imposto come una delle nuove serie più amate dal fandom internazionale grazie alla serializzazione digitale sulla piattaforma Manga Plus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - RuriDragon, l’atteso manga sbarca a Milano con un evento molto speciale: quando e dove